Willem Koper: ‘Dansend op mijn plek’

‘Kijk mij nou’ is een danstheatervoorstelling gespeeld door ouderen en jongeren. In dit stuk - zaterdag in het Atlas Theater - worden levensverhalen vertelt in de vorm van gedichten, danstheater en muziek.

Door Anna Sophie Bakker

Willem Koper (66) woont in Emmerhout en is zeer creatief aangelegd. Hij heeft een grote passie voor dansen, het schrijven van gedichten, muziek, lezen en het voeren van mooie gesprekken. Hij doet dit jaar voor de tweede keer mee aan de voorstelling, die onderdeel is van het Gekleurd Grijs Festival. Het is een grote uitlaatklep voor de deelnemer, maar soms kan het ook best confronterend zijn, vindt hij. “Er kwamen stukken in voor die toepasselijk zijn op mijn leven. Dat kwam bij mij wel binnen, dus dat was wel even slikken.”

Maar negatief, dat wordt Koper er niet van. Hij noemt het een mooie verrijking en vaak erg herkenbaar. “Je kunt je gevoel tot uiting brengen.” Dit wordt gedaan door middel van dans en gedichten. Ook speelt lichaamstaal een rol. “Het is niet alleen dans, maar ook theater. Er is een combinatie van tekst, gevoel en beweging waardoor de dans echt iets betekent.” Op het moment dat choreograaf Selmar Jurian de opdracht gaf om een dansbeweging te bedenken, had de deelnemer vrij snel een ingeving. “Mijn beweging is verlangen naar iets wat ik eigenlijk mis.” Hiermee bedoelt Koper liefde, warmte en geborgenheid. Het lijkt alsof hij iets plukt, wat een vorm van vertedering is volgens hem.

Stimuleren

Met het Gekleurd Grijs Festival hopen de organisatoren ouderen te stimuleren om iets te ondernemen. Een bezigheid waarvan ze erg kunnen genieten. Dit is zeker gelukt. Tijdens de voorstelling zijn er geconcentreerde gezichten te zien, maar zeker ook pretoogjes. Koper vertelt: “Ik voel me ontzettend op mijn plek met dansen”. Hij is dan ook erg betrokken bij de voorstelling. De deelnemer vindt dat het gehele plaatje helemaal klopt. Hij vertelt dat er stukken in voorkomen over vriendschap, liefde en verlies, wat allemaal met elkaar in verbinding staat. “Vriendschap is liefde en liefde is vriendschap, vind ik. Ik probeer alles te doen vanuit het gevoel. De passie van het gebaar, je trekt het naar je toe en je koestert het.”

Partijen

Dit jaar spelen er ook jongeren mee in de voorstelling. Beide partijen leren veel van elkaar en ervaren het dus ook als iets fijns. Er wordt veel samengewerkt en de voorstelling vormt ook echt een geheel, vindt Koper. “Het is leuk om te zien hoe zij bij ons passen en wij bij hen.” De deelnemer vertelt dat hij, als oudere in de voorstelling, ook hoopt dingen mee te geven aan de jongeren. “Dit is dan wel non-verbaal gebeurd, maar door het gebaar wat ik heb uitgebeeld, wordt het vast begrepen.”

Het ontroerende, maar toch ook plezierige stuk om naar te kijken, is binnenkort op 7 juli te zien in de Tamboer in Hoogeveen. Iedereen is verheugd om het stuk te laten zien. Koper: “We zijn geen professionals, we zijn pure amateurs. Toch genieten we er allemaal wel erg van.”