Twee keer brons voor Sarah van Beilen

In een sterk deelnemersveld bij de meisjes junioren B sprong de Emmense samen met vier andere atletes over de 1.71 meter. Fay Witte pakte goud met 1.80 meter. Op het tweede onderdeel pakte zij in een spannende finale een prachtige derde plek door in 1.05.26 de eindstreep te bereiken.

Komend weekend mag Van Beilen op beide onderdelen uitkomen op de NK voor senioren in Utrecht en strijdt zij samen met Anouk Vetter en zestien andere dames voor de Nederlandse titel bij het hoogspringen.

Van Beilen kwam tot 2016 uit voor EAC de Sperwers in haar woonplaats en is thans lid van AV PEC 1910 in de Hanzestad Zwolle.