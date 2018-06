Hurry-Up opnieuw Europa in

“Wij willen ons graag meten met topclubs uit het buitenland. Daarom hebben wij Europacup handbal voor het volgende seizoen in onze begroting verwerkt”, zegt preses Hendrikus Velzing namens de club.

Hurry-Up was in het laatste Europacup seizoen succesvol, want het avontuur strandde pas in de halve finale tegen grootmacht Sporting Lissabon.

De loting is 17 juli op het hoofdkantoor van de EHF in Wenen.