Popkoor Emmen en PodiumFrees vallen in de prijzen

Jongerenproject PodiumFrees en opnieuw Popkoor Emmen zijn in de prijzen gevallen. En wel tijdens het Lokaal Talent Festival in het Atlas Theater.

Het ging zaterdag in het Emmer theater om de prijzen: Amateurkunstprijs en de Jongerenprijs. Die eerste ging naar het popkoor, dat een week eerder ook al de Gouden Caleidoscoop won en de tweede ging naar PodiumFrees. Cultuurwethouder Robert Kleine reikte beide prijzen uit. De prijswinnaars ontvingen bovendien een geldbedrag dat ze mogen inzetten voor een nieuw project.

Uitreiking

De uitreiking van de Amateurkunstprijzen is een terugkerend onderdeel van de jaarlijkse Maand van de Amateurkunst en wordt toegekend aan een kunst- en cultuurproject dat nieuwe samenwerkingen tot stand brengt of een nieuwe doelgroep bereikt. Amateurkunstenaars en verenigingen worden zo gestimuleerd om zich te ontwikkelen en nieuwe aansprekende projecten te initiëren.

Juryvoorzitter Greetje Kuipers van De Kunstbeweging vertelt: “Popkoor Emmen won op 5 juni al de Gouden Caleidoscoop uit handen van commissaris van de koning Jetta Klijnsma, die speciaal hiervoor naar Café Groothuis kwam. Zij roemde het Popkoor om hun enthousiasme en om hun inspirerende samenwerking met de slagwerkgroep van De Drumstudio”.

Generation

Judith Siebring nam namens het Popkoor de prijs in ontvangst: “In ons project ‘My Generation’ zongen we nieuw repertoire met nummers uit diverse decennia. Omdat de leden van ons koor variëren in leeftijd van 28 tot 64 jaar en dus voortkomen uit verschillende generaties leek ons dat een leuk en uitdagend thema. De samenwerking met de slagwerkgroep maakte het extra speciaal en leerzaam. We zijn heel blij met de prijs. Wat een aandacht en erkenning, en dat voor iets wat we zelf gewoon heel erg leuk vinden om te doen”.

De jongerenprijs ging als gezegd naar PodiumFrees. Een nieuw project voor kunstzinnige jongeren die hun creatieve uitspattingen willen exposeren en presenteren en daarbij gecoacht worden. Kuipers: “De geldprijs komt bij de ontwikkeling van dit project goed van pas want het is de bedoeling dat dit project elk kwartaal uitgevoerd wordt.”

De eerste PodiumFrees vindt plaats op zaterdag 23 juni bij jongerencentrum Jimmy’s aan de Baander. De maand van de Amateurkunst wordt jaarlijks georganiseerd door De Kunstbeweging.