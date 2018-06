Ericanen als echte pelgrims naar Rome

Barry Gepken en Monique de Haas uit Erica zijn zondag vertrokken richting Rome. De pelgrimstocht van 2500 kilometer wordt ter voet afgelegd. Het stel heeft zelfs zijn zegen gehaald in de Gerardus Majella Kerk in Barger-Oosterveld.

Honderd dagen lang en dus 25 kilometer per dag. De Ericanen zijn direct de grens over gegaan naar Duitsland via de Hermansweg. Daar doen ze Sauerland en het Zwarte Woud aan, komen door Oostenrijk en steken dan over naar Italië. Gepken: "We lopen 700 kilometer om omdat we gaan voor de mooie routes, weg van de snelweg.”