Herinrichting Dorpsstraat de Wijk ligt op schema

De herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk ligt op schema. Als alles volgens planning verloopt, dan is de ‘nieuwe’ Dorpsstraat eind 2018 in volle glorie voor iedereen te bewonderen en te gebruiken.

In april is gemeente De Wolden samen met uitvoerend aannemer Buning B.V. begonnen met het herinrichten van de Dorpsstraat in de Wijk. De plannen voor de herinrichting van de Dorpsstraat zijn gemaakt samen met inwoners en ondernemers van de Wijk.

Uitvoering

De nutsbedrijven hebben de afgelopen weken een groot deel van de kabels en leidingen verlegd of vervangen. Zij zijn naar verwachting begin juli klaar. Ondertussen is de aannemer, Buning, gestart met de aanleg van de hemelwaterriolering. Met dit hemelwaterstelsel wordt regenwater van de weg en aangrenzende gebouwen afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het gedeelte bij het Veenhovenplein tot de Wiltenweg is bijna klaar.

Vanaf maandag 25 juni wordt de Dorpsstraat van de Wiltenweg tot aan de Vijverweg aangepakt. Voor dit gedeelte wordt de Dorpsstraat dan tijdelijk éénrichtinsgverkeer (west naar oost). Omleidingsroutes zijn aanwezig en alle bedrijven en winkels blijven bereikbaar. De aannemer werkt de komende maanden richting het ontmoetingscentrum De Havezate. Er wordt gewerkt in fases , zodat de Dorpsstraat bereikbaar blijft en de overlast beperkt is.

Vragen

Wie tijdens de uitvoering vragen heeft, kan contact opnemen met Gemeente de Wolden via telefoonnummer 14 0528 en met de uitvoerend aannemer Buning via telefoonnummer (0528) 373164. Tijdens de werkzaamheden is iedere donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur een inloopspreekuur in de keet op het Holwortelplein. De gemeente en aannemer stellen alles in het werk om overlast en ongemak zoveel mogelijk te beperken.