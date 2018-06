Dat waren er meer dan vorig jaar. De totale opbrengst tot nu toe is bijna 1.200 euro voor de ALS-pot. Het was bijzonder geslaagd, met mooie ritten en na afloop was het heel gezellig. Voor Martijn, die ALS heeft en daarvoor speciale kuren volgt, had MC De Antrappers nog een extra gift van 250 euro.

Foto Arend Klomp