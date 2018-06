KIOS wint de AP Buitenbeker

Na 37 jaar is het weer een ploeg uit Ruinerwold gelukt om de AP Buitenbeker te winnen. In 1981 won KIOS deze prestigieuze beker voor het laatst. Nog een leuk feitje is dat deze beker is bedacht door dhr. A.P. Buiten uit Ruinerwold. Maar dat is al wel weer lang geleden. Nu is het KIOS 2 gelukt om deze beker te winnen. En dat is erg knap voor de jonge ploeg van trainer Jordy Wessel. Hiermee heeft KIOS 2 alles gewonnen dit seizoen wat er te winnen viel. Kampioen op het veld en in de zaal én dan ook nog de beker.

De finale in Nieuwehorne werd gespeeld door 4 ploegen. Iedere ploeg speelt 2x 20 minuten tegen elkaar. Degene met de meeste behaalde punten wint, maar bij een gelijke stand in punten is het doelsaldo doorslaggevend. Is het dan nog gelijk, nou die kans is wel heel erg klein dus dat checken we niet na.

In de 1ste wedstrijd moest KIOS 2 het opnemen tegen Flamingo’s 1. Een ploeg uit de 3e klasse en ook met veel jeugdigheid. KIOS 2 was scherp, heel scherp en aan de hand van de schoten van Iris v.d. Belt en Sjors Hein liep KIOS 2 uit naar een 10-2 voorsprong. Doorgaan was het devies, want dan kon er gelijk aan het doelsaldo gesleuteld worden. Met een eindstand van 16-6 was dat aardig gelukt.

Minder geluk

De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen Drachten 4 uit. Een geroutineerd team, dat de eerste wedstrijd tegen de DWA/Agro echter had verloren met iets van 12-15. Een laatste kans voor Drachten 4 dus om nog kans te maken, maar dan moest er wel gewonnen worden. Waar KIOS 2 in de eerste wedstrijd erg scherp was, had het nu minder geluk aan zijn zijde. Drachten 4 maakte het KIOS 2 lastig en de scores liepen gelijk op. Van 3-3 naar een ruststand van 5-5 en bij 6-9 met nog een poosje te spelen in de tweede helft, leek KIOS 2 tegen een nederlaag aan te lopen. Maar…. Doelpunten van Patrick Roelevink en 2 maal Iris v.d. Belt kwam KIOS 2 op 9-9. Aan het einde had het nog kansen om de overwinning binnen te halen, maar met een gelijkspel mocht het niet klagen.

De laatste wedstrijd. In deze moest KIOS 2 het opnemen tegen dus DWA/Agro. Zij wonnen van Drachten 4 en ook van Flamingo’s 1. De ‘echte’ finale dus. DWA had twee boomlange mannen in het team en hier beten beide tegenstanders zich op stuk. KIOS 2 had het hiermee ook lastig, maar had daarnaast verdedigend de zaakjes aardig op de rit. Na de 1-0 van Jurgen Lucas keek KIOS 2 daarna tegen een 1-2 achterstand aan. Sandra Jans, Suzanne Koeling en Patrick Roelevink schoten KIOS 2 naar een 4-2 voorsprong. DWA kwam nog op 4-3, maar kort voor rust knikte Daan Voest de 5-3 binnen. In de tweede helft was het zaak de voorsprong te behouden (uiteraard). Jurgen Lucas opende wederom de score. Samen met Sjors Hein zorgde hij dat KIOS 2 bij 7-5 aan de goede kant stonden. Jurgen Lucas en Ineke Slomp maakten samen de 8-5 en 9-5 en hiermee leek de ban te zijn gebroken. Echter, niets is minder waar en kort voor tijd kwam DWA terug naar 9-7. Zou het dan toch?! Nee hoor, tweemaal kersvers Spekbraander Jurgen Lucas maakte een eind aan deze illusie en zorgde voor de 10e en 11e goal voor KIOS 2. De overwinning was binnen met 11-8 en hiermee had KIOS 2 dus ook de laatste prijs van dit seizoen te pakken.