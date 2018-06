Brinklopen staan weer voor de deur

Al meer dan 35 jaar worden in Diever de Brinklopen gehouden. In het begin een paar lopen, nu al weer vele jaren iedere dinsdagavond in juli en augustus. De eerste Brinkloop 2018 is op dinsdag 3 juli.

De organisatie is in handen van de Stichting Sport Promotie Diever in samenwerking met de Sportvereniging Friesland uit St.-Jabik en onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie.

De route is 1.250 meter met start en finish op de brink. Er is keuze uit drie afstanden: 2,5, 5 en 10 kilometer. De deelnemers maken ronden over veelal klinkers en met veel bochtenwerk, maar dat deert de lopers niet. Bij iedere doorkomst staan de vrijwilligers klaar met drinken en sponzen en doet Jan Kooistra verslag.

De tijdjury noteert de finishtijden en die uitslag staat dan op de site www.dieversportief.nl. Hierop komen ook de verslagen en fotoreportages. Prijzen zijn er te winnen voor wie de meeste brinklopen meedoet en wint. De Brink wordt vrij gehouden voor de lopers en verkeersregelaars zorgen ervoor dat, als er auto’s de wijk in moeten, deze niet de deelnemers in problemen brengen.

De inschrijving is vanaf 18.00 uur in Het Dingspilhuus aan de Hoofdstraat 88 in Diever. Hier is ook kleed/douchegelegenheid en een parkeerterrein. Het is 500 meter lopen naar de start op de Brink. De start is hier om 19.30 uur.

De stichting hoopt ook dit jaar gemiddeld 140 lopers aan de start te krijgen. De AV Lionitas komt vast een keer met hun trainingsgroep om deel te nemen aan de brinklopen.

Actieve club

De Stichting sport promotie Diever is een heel actieve club. Naast deze Brinklopen worden ook de Drents Friese Wold Marathon in maart, de Midzomeravond Marathon op zaterdag 21 juli en de Boscross/trailrun in december gehouden, allemaal in samenwerking met SV Friesland.

Ook houdt de stichting de Drents Friese Wold wandelvierdaagse en dit jaar voor de tweede keer de Drentse Fietsvierdaagse Diever, verder worden de organisatoren ook nog vaak ingezet bij meerdere evenementen in Diever.

Ook helpen enkele leden mee bij de organisatie van de zes Hoeve aan den Weglopen in Oude Willem die SV Friesland daar organiseert samen met de Camping Hoeve aan den Weg.

Informatie: www.dieversportief.nl