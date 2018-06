HaringParty Westerveld is blij: happen voor verbinding

HaringParty Westerveld wordt dit jaar op vrijdag 22 juni gehouden in de tuin van Landhotel Diever en de organisatie is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Toen werd deze informele netwerk bijeenkomst voor ondernemers en bestuurders in de modeltuinen van tuincentrum/hoveniersbedrijf Harrie Boerhof werd gehouden. Lisa Hulskamp – van Lingen (Landhotel Diever), Dennis Hulleman (FZNN) en Serge Bierhuizen (Appartementen, B&B, groepsaccommodatie Aangenaam – Olde Horst, zaal verhuur Auberge le Monde en indoor speelparadijs Monkey Town Zwolle) zorgen ook dit jaar dat de gasten van een goed hapje, niet alleen haring, een drankje en entertainment kunnen genieten.

Vorig jaar een succes

Twee jaar geleden waren Lisa, Harrie en Serge bij een haringparty in Vledder en zagen dat er veel enthousiasme was onder de ondernemers en bestuurders die aanwezig waren. Vorig jaar organiseerde zij het samen inclusief Dennis en met 240 bezoekers was het een succes te noemen. Het kon daarom ook niet uitblijven dat er nog een editie zou komen. Wat zij van belang vonden was dat het evenement weer op een andere locatie gehouden zou worden binnen de gemeente. Dit om de sfeer van Westerveld breed nog meer tot uiting te brengen. Vorig jaar dus Dwingeloo, dit jaar Diever en voor volgend jaar is de locatie ook bekend, maar deze zal pas tijdens editie 2018 bekend gemaakt worden.

Voor het ontwerp van de uitnodiging werd gebruik gemaakt ontwerpster Merlijn Enserink uit Wilhelminaoord. Gemeente Westerveld heeft de adressen verzorgd. De presentatie wordt verzorgd door Martin Wemes, voormalig kazerne commandant van Johannes Postkazerne te Havelte en nu werkzaam voor Maatschapppij van Weldadigheid in Frederiksoord. Westerveld Burgemeester Rikus Jager zal de opening voor zijn rekening nemen. Tuincentrum Harrie Boerhof zorgt voor het meubilair in de tuin van Landhotel Diever. Stichting JEF uit Nijensleek zorgt voor de parkeerwachters.

Veiling

De veiling van het vaatje haring zal gedaan worden door Ronald Visser, Bats Uitzendburo uit Nijensleek. De opbrengst van de veiling gaat naar de voedselbank Westerveld. De hapjes worden geleverd door Landhotel Diever en zaalverhuur/organisatie Auberge le Monde (bar/zaal van appartementen, B&B, groepsaccommodatie Aangenaam – Olde Horst) uit Diever. Zo is te zien dat uit alle delen van de gemeente mensen meewerken om het geheel zo breed mogelijk te maken en dat ondernemers onderling binnen de gemeente contact met elkaar hebben.

Naast de sponsoring van Ondernemersfonds Westerveld is dit jaar ook Rabobank Het Drentse Land hoofdsponsor van HaringParty Westerveld. Daarnaast levert de bank ook de gastspreker, Koen Ronner is directie voorzitter van Rabobank Het Drentse Land en zal de vele ondernemers en bestuurders met plezier toespreken.

Voortgezet onderwijs school Stad & Esch Diever levert leerlingen voor de entree, hulp bij bieden op het haringvaatje en verdere hospitality. Een mooi project waarmee de samenwerking tussen school en ondernemend Westerveld ook weer een extra stimulans krijgt.

De aangekondigde verkiezing van Talent bedrijf en Bedrijf van het jaar gaat helaas niet door. Dit omdat er helaas te weinig inzendingen zijn geweest vanuit de zes ondernemersverenigingen.

Ondernemers en bestuurders maken met dit informele bijeenkomst een mooi jaarlijks terugkerend evenement. Meer info op: www.haringpartywesterveld.nl