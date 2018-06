Zomerzinnen heeft alles: literatuur en muziek

Naaast een literair festival, is zomerzinnen op zaterdag 16 juni ook een muzikaal feest. Naast de vele schrijvers komen er verschillende artiesten optreden met muziek in uiteenlopende smaken.

Niet alleen treden méér dan twintig schrijvers en dichters op in Dwingeloo, er komen ook muzikanten van naam en faam naar Zomerzinnen. Van Bert Hadders, Meindert Talma en Rosa da Silva tot De FUNFARE en Want2Swing Bigband. Bert Hadders neemt het publiek mee in verhalen en liedjes over de Drents-Groningse veenkolonies. Hij wordt geflankeerd door Joost Dijkema, een fenomenale fingerpicker op gitaar en banjo.

Rosa da Silva treedt op met de voorstelling Saudade, zij wordt begeleid door muzikant Remko Wind. In de voorstelling draait het om de vraag: hoe is het om je Portugees te voelen aan het Klazienaveense Van Echtenskanaal?

Mattijs Verhallen en Bas Maree, alias De Heren Rond Rawie, brengen over rammelende toetsen en jankende snaren de weergaloze gedichten van Jean Pierre Rawie zoals nooit tevoren. Chris Bernhart speelt met saxofonist Jan Gerritsen een preview van de voorstelling Spetterende Letteren. Samen denderen ze door het literaire landschap.

Meindert Talma geeft een audiovisuele voorstelling, waarin het publiek wordt meegezogen in een gezongen en vertelt (film-)verhaal over de eerste, vormende doorbraakjaren van een enigszins afwijkende noordelijke outsidermuzikant en -schrijver.

Lekker om te luisteren

Op het gratis toegankelijk festivaltterrein wordt door De FUNFARE geblazen, getokkeld en getrommeld dat het een lieve lust is. Zangeres Evelien Storm en pianist Tony Hoyting zorgen voor een vrolijke mix van uptempo jazz, pop en Braziliaanse liedjes.

Het literatuur- en muziekfestival wordt afgesloten met een optreden van Want2Swing Bigband: lekker om naar te luisteren, heerlijk om naar te kijken en perfect om op te bewegen. Zie voor meer informatie over het programma en de kaartverkoop: www.zomerzinnen.nl.

Zomerzinnen wordt op zaterdag 16 juni van 16.00 tot 23.00 uur georganiseerd door Stichting Zomerzinnen. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe, Gemeente Westerveld, Nimus translations, Van der Velde Boeken en Wiechers Wonen.