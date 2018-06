Shakespeare-Ale valt in de smaak

Na het Shakespeare-ijsje heeft Diever nu ook z’n Shakespeare-bier. Een aantal horecaondernemers had vrijdag de primeur en mocht voorproeven. Het bijzondere biertje smaakte ondanks het vroege tijdstip ‘heerlijk’ én ‘verrassend’, aldus de ondernemers.

Bierbrouwer Hans Noorman van Brouwerij Avereest uit Dedemsvaart presenteerde het prachtige flesje en vertelde over de samenstelling van de Ale die speciaal voor Diever is gemaakt.

Tijdens de Nachtelijke Beleving die komende vrijdag in Diever wordt gehouden, is het bijzondere biertje voor het eerst verkrijgbaar. Bezoekers van het Midzomernachtdroomfestival kunnen op de kerkbrink van Shakespearedorp Diever kennismaken met de Dieverse slok.

Verkooppunten

Na de Nachtelijke Beleving zal Shakespeare-Ale onder andere verkrijgbaar zijn bij ’t Keernpunt, Brinkzicht Diever, Landhotel Diever, Landhuis Noordes, Route 36, Landgoed 't Wildryck, Coop supermarkt Diever en de Tourist Info te Diever.

Net als het Shakespeare-ijsje is ook het Shakespeare-bier bedacht om de verbinding tussen het dorp Diever en zijn langzamerhand befaamde openluchttheater aan te halen. Meer dan 20.000 mensen per jaar bezoeken het Shakespearetheater in Diever.

Daar valt meer uit te halen voor het dorp, vindt Stichting Diever, Village of Shakespeare. Met steun van de gemeente Westerveld, de provincie Drenthe en het openluchttheater zelf wil de twee jaar terug opgerichte stichting Diever nog nadrukkelijker op de kaart zetten als ‘dé plek in Nederland waar Shakespeare wordt beleefd’.

In dit kader werden vorige week ook al twee thema-exposities en een wandelroute tussen de Brink en het Shakespearetheater geopend.