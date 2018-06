Scala en UDI zetten jeugdorkest op

Kinderen vanaf groep 4 kunnen deze avond blaasinstrumenten uitproberen, informatie krijgen en zich aanmelden voor groepslessen op trompet, waldhoorn, altsaxofoon of klarinet die starten na de zomervakantie.

Muzieklessen

Erik van der Weerd van Scala vertelt: ‘jUDIor 18-19 heeft als doel de jeugd een goede mogelijkheid te bieden om samen te musiceren. De serie van zeventien muzieklessen wordt gegeven door vakdocenten van Scala en vindt plaats vanaf 13 september op de donderdagmiddag, aansluitend op de schooldag, van 14.30 tot 15.30 uur in De Twingel. De kinderen kunnen kiezen voor de koper- of houtblazersklas. Na vier weken spelen de klassen tijdens de lessen ook een half uur samen. In januari sluiten we de lessen af met een optreden. Het streven is dat er daarna een vervolg komt in de vorm van een jeugdorkest.'

Instrumenten

Of je nu wel of geen AMV-cursus hebt gevolgd, alle kinderen kunnen meedoen. De organisatie hoopt op 21 juni veel muzikanten in de dop te ontvangen en te enthousiasmeren. 'Muziekvereniging UDI stelt de muziekinstrumenten beschikbaar. Als je je deze avond aanmeldt, kun je gebruik maken van een instrument van UDI. Het instrumentarium is beperkt dus het is wel verstandig er op tijd bij te zijn. Kinderen kunnen ook vóór de zomervakantie nog een gratis proefles volgen bij Scala op een instrument naar keuze’.

Volwassenen

Volwassenen die graag willen musiceren bij een harmonie-orkest in de gemeente Westerveld, of die een opfriscursus op hun muziekinstrument willen volgen, zijn deze avond natuurlijk ook van harte welkom. Voor de mogelijkheden kunnen zij contact opnemen met Scala Centrum voor de Kunsten of Muziekvereniging UDI.