Vrolijke muziek van Swingband

Swingband Havelte geeft op zaterdagavond 21 april een concert in de Clemenskerk in Havelte. Ds. Vijko Top geeft toelichting bij de muziek. Het thema is ‘Mooi om ons heen’.

Het repertoire van de Swingband is een mix van pop- en jazzclassics als Blue Skies, The Look of Love, Fields of Gold en A Night like This. Zangeres Yoanique Hillen begeleidt meerdere muzikale stukken. Tijdens het optreden zijn ook toepasselijke foto’s en ander beeldmateriaal te zien.

Voor de Swingband is een optreden in de historische Clemenskerk altijd een speciale gelegenheid, mede door de geweldige akoestiek van de ruimte. De Swingband Havelte staat onder leiding van Hildo Flierman. Het wordt een vrolijk muziekevent. ‘We hopen dat het voorjaar er nog mooier van wordt.’ Het concert begint om 20.00 uur. Gratis toegang.