Maak kennis met golfen bij Golf Club Havelte

Havelte - Golf is hartstikke leuk, maar ook best lastig. Om nieuwkomers te laten kennismaken met de sport zijn er komend weekeinde de Open Golfdagen. Ook Golf Club Havelte zet de deuren open.

Belangstellenden zijn zaterdag 21 april in Havelte welkom om helemaal gratis en vrijblijvend kennis te maken met de sport. De ideale gelegenheid om een eerste golfbal te slaan en meer te weten te komen over golfen.

Iedereen is van 10.30 tot 14.00 uur welkom om kennis te maken met de golfsport en alle facetten van deze fascinerende sport te beoefenen. Natuurlijk is het mogelijk om tijdens de open dag zelf ook een balletje slaan. Putten, chippen en afslaan. Alles komt aan bod. Golfers die al in het bezit zijn van hun golfvaardigheidsbewijs (GVB), kunnen zaterdag de eerste 9 holes gratis spelen.

Golfen lijkt simpel, maar dat is het niet. Om het echt onder de knie te krijgen, moet je regelmatig oefenen op de driving range en spelen op de golfbaan. Voelen en zien wat je doet. Ondanks het feit dat golf spelen niet zo eenvoudig is, is het toch een geschikte sport voor jong en oud. Bijkomend voordeel is dat golfen ook nog eens goed is voor de gezondheid, want door 18 holes te golfen wordt er ruim 7 kilometer gewandeld en ruim 1.400 calorieën verbrand.