Eerste sneeuw van het najaar?

Koning Winter deelt vandaag een speldenprikje uit. Voor het eerst dit winterseizoen kan namelijk sneeuw vallen! Eind van de middag trekt een gebied met lichte neerslag vanuit Duitsland ons land in. Vanavond valt in het oosten en noordoosten een paar uur lang natte sneeuw. Op auto’s en grasvelden kan daardoor mogelijk een wit sneeuwwaasje ontstaan. Dit meldt Weeronline.

De hoeveelheid sneeuw is gering en glad wordt het waarschijnlijk niet. In de rest van het land blijft het overwegend droog. Vannacht kan juist in het zuiden wat ijsregen of natte sneeuw vallen.

Het licht winterse weer wordt veroorzaakt door een oostenwind. Daarmee wordt koude lucht vanuit Oost-Europa naar Nederland geblazen. In deze oostelijke stroming trekken vandaag veel wolkenvelden over ons land. Tussendoor zijn er zonnige momenten. Het wordt slechts 4 à 5 graden en daarmee is het kouder dan de gebruikelijke 7-9 graden. De oostenwind is vrij krachtig in het binnenland en krachtig tot hard (6-7 Bft.) in het Waddengebied. Vanwege de sterke wind ligt de gevoelstemperatuur dan ook een paar graden onder nul.

Tweede helft van de middag wordt de bewolking in het oosten en noordoosten dikker en nadert een neerslaggebied vanuit Duitsland. Eind van de middag vallen in het oosten van Groningen en Drenthe de eerste smeltende sneeuwvlokjes. Mogelijk doen Twente, de Achterhoek en de Veluwe ook mee.

Wordt het ook wit?

Vanavond valt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland een tijd lichte natte sneeuw. Plaatselijk kan op beschutte plekken een flinterdun wit laagje ontstaan op auto’s en grasvelden. Door de stevige oostenwind stuiven de sneeuwvlokken door de straten. Van een sneeuwdek is geen sprake en glad wordt het dan ook niet. Ook in het midden en westen kunnen enkele vlokken smeltende sneeuw vallen. In het zuiden blijft het waarschijnlijk droog.

Eind van de avond trekt de neerslag naar het noordwesten weg. Komende nacht is er een mix van wolkenvelden en opklaringen. Vanuit België trekt een nieuw licht neerslaggebiedje het land binnen en dit zorgt voor wat lichte (ijs)regen of smeltende sneeuw in de zuidelijke provincies. In bewolkte gebieden ligt de temperatuur enkele graden boven het vriespunt. In gebieden met opklaringen, zeker in het (noord)oosten, kan het één of twee graden vriezen en is kans op gladheid door bevriezing van natte wegdelen.

Winters weer zet niet door

Winterliefhebbers zullen nog moeten wachten voordat de winter écht losbarst. Komende tijd is van sneeuw namelijk geen sprake meer. Wel is het woensdag en donderdag nog koud met maxima van 2-6 graden. ’s Nachts kan het licht vriezen. Vrijdag en in het weekend wordt het zachter met middagtemperaturen van 3-7 graden. De kans op neerslag neemt dan toe. Na het weekend wordt de verwachting onzeker. Er is een grote kans dat we onder invloed komen van zachte oceaanlucht. De temperatuur kan dan oplopen tot in de dubbele cijfers. Er is een kleinere kans dat het vrij koud blijft of zelfs nog iets kouder wordt.