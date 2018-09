Warme dagen in aantocht

Regio- Wie verlangt dat de herfst even wegblijft heeft geluk komende dagen. Zondag tot en met donderdag is kans op een reeks warme dagen met maxima van ruim 20 graden. Daarbij heeft het zuidoosten voor zon- en warmteliefhebbers de beste papieren. De temperatuur kan daar woensdag in de zon oplopen naar 25-26 graden.

Toch is er ook kans op een weertype met meer wolkenvelden, af en toe wat regen en maxima rond 20 graden. Komende tijd ligt de grens van warme en relatief koude lucht in de buurt van ons land. De ligging van deze scheidslijn van warmte in het zuiden en kou in het noorden bepaalt in grote mate het weerbeeld.

Bij een positie ten noorden van ons land komt het hele land in de warme lucht terecht. Daarbij is het vrij zonnig met vriendelijke stapelwolken en is de neerslagkans nihil. In deze situatie kan het in het zuiden en zuidoosten zomers warm worden met 25-26 graden. In het midden van het land komt de maximumtemperatuur uit op circa 23 graden en in het noorden wordt het ruim 20 graden. De kans op dit warme scenario is op dit moment ongeveer 60%.

Wanneer de scheidslijn ten zuiden van ons land uitkomt stroomt relatief koele lucht over Nederland. Daarbij trekken geregeld wolkenvelden over en kan af en toe wat lichte regen vallen. Desondanks zijn de neerslaghoeveelheden klein en is het vaak droog. Écht koud wordt het niet. De maxima komen in deze situatie rond normaal uit met 18-20 graden.

Ondanks de onzekere verwachting is de kans groot dat het na het weekend in ieder geval een paar dagen warm en overwegend droog septemberweer zal zijn.

Herfst voorlopig ver weg

Liefhebbers van onstuimig herfstweer zullen nog even geduld moeten hebben. De kans dat het komende week nat en erg winderig wordt is namelijk klein. Alleen dinsdag staat er een wat vlagerige wind. Ook middagtemperaturen onder de normaal van 18-20 graden zitten voorlopig niet in de pijplijn. Mogelijk zijn er na volgend weekend nieuwe herfstkansen.

Bron: Weeronline