Weekendweer: binnenland beter dan kustregio’s

Na enkele dagen met wisselvallig weer is het dit weekend best aangenaam. Zeker in het oosten en zuiden is het overwegend droog. Zaterdag is er in de middag wel veel bewolking en het noorden, midden en westen maken kans op een beetje regen. Zondag maakt het noorden nog kans op een paar buitjes. In de rest van het land is het droog en met zonnige perioden. Het is dan 20-24 graden.

Het weekend begint vanavond in de zuidelijke helft van het land met opklaringen. Over het noorden trekken enkele buien. Het is fris met circa 13 graden om 21:00 uur en vooral in de kustprovincies een stevige zuidwestenwind.

Noordwesten regen, zuidoosten beetje zon

Morgen is er vrij veel bewolking. Vooral in het noorden, midden en westen is kans op een beetje lichte regen. In het zuidoosten is de bewolking dunner en breekt een waterig zonnetje door. Onder de sluierbewolking ontstaan in de zuidoostelijke helft stapelwolken. Vooral in Limburg blijft ruimte voor wat zon.

De middagtemperatuur komt uit op 18-19 graden aan zee en 19-21 graden in het binnenland. De zuidwestenwind is matig, aan zee (vrij) krachtig, 5-6 Bft.

Zondag iets warmer

Zondag is het prima weer met een mix van zon en stapelwolken. De maxima variëren van 20 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. In de noordwestelijke helft van het land is in de ochtend kans op een beetje regen. In de middag is het op veel plaatsen droog.

Na het weekend wordt het nog iets warmer met maxima tussen 20 en 25 graden. Woensdag zou wel eens een vrij zonnige dag kunnen worden: dan wordt het nog twee graden warmer.

Dit artikel online: https://nieuws.weeronline.nl/7-9-2018-weekendweer-binnenland-beter-dan-kustregios