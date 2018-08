Mooi nazomerweer op komst

Ruim 25 graden na volgend weekend. Met het grijze en regenachtige weer van vanochtend lijkt het er totaal niet op, maar er is nazomerweer op komst. Vanaf zondag loopt de temperatuur mogelijk op naar 25-30 graden. Daarbij is het vrij zonnig en is de buienkans zeer klein. Ook morgen en woensdag is het aan de warme kant voor de tijd van het jaar met 21-24 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en woensdag trekken buien over het land. De dagen daarna is het normaal Nederlands zomerweer met een enkele bui en 19-21 graden.

Volgens de huidige computerberekeningen is de kans 70% dat de temperatuur vanaf zondag boven normaal uitkomt met 22 graden of meer. Er is zelfs 50% kans dat het ergens in Nederland zomers warm wordt met maxima van ruim 25 graden! Mocht de nazomer losbarsten dan lijkt deze minimaal een halve week te duren.

Of het mooie weer langer aanhoudt is even afwachten. De kans is in ieder geval klein dat de herfst op volle toeren gaat draaien. Slechts 10% van de modelberekeningen komt op dit moment met fris (15-18 graden) en nat herfstweer op de proppen. Normaal is het begin september ongeveer 19-21 graden.

Warmer dan normaal

Vanochtend is van zon en warmte geen sprake. Het is grijs en van tijd tot tijd valt lichte regen of motregen. Vanmiddag breekt vanuit het westen het wolkendek open en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Daarbij is kans op een enkele bui. Met maxima van 19-21 graden stijgt het kwik naar normale waarden voor eind augustus.

Morgen zet de zomer een klein tandje bij en komt de middagtemperatuur uit op 21-24 graden. Wel trekken wolkenvelden over het land en is de zon soms langere tijd niet te zien. De meeste zon is weggelegd voor het zuiden en zonliefhebbers zakken dan ook best af naar de zuidelijke provincies.

Ook woensdag is het warm voor de tijd van het jaar met 21 tot lokaal 24 graden. In de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en stijgt de kans op regen- en onweersbuien. De buien verdrijven de warme lucht.

Lekker wandelweer

Donderdag tot en met zaterdag is het genieten geblazen voor liefhebbers van normaal Nederlands zomerweer. De maxima komen op volstrekt normale waarden uit van 19-21 graden. De zon is regelmatig te zien, maar er trekken ook wolkenvelden over het land. De kans op buien is klein en waarschijnlijk blijft het droog. Hiermee is het perfect weer voor een fietstocht of lekkere wandeling. Het wandelweercijfer krijgt dan ook een 10!

Nog steeds veel te droog

Na de vele regen van afgelopen weekend, waarbij in Zuid-Holland plaatselijk bijna 80 mm viel, is het neerslagtekort teruggelopen naar ongeveer 285 mm. Desondanks is het nog steeds uitzonderlijk droog en behoort 2018 tot de 5% droogste jaren sinds het begin van de metingen. Volgens de huidige verwachting passeert het neerslagtekort halverwege volgende week alweer de grens van 300 mm. Daarmee is sinds 1 april 300 liter water per vierkante meter meer verdampt dan dat er gevallen is. De droogteperikelen zijn dus nog niet voorbij.

Het online bericht: https://nieuws.weeronline.nl/27-8-2018-mooi-nazomerweer-op-komst