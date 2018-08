Normaal zomerweer de komende dagen

De zomer is de normale weg ingeslagen en dat uit zich komende dagen in gematigde temperaturen. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en de temperatuur komt op normale waarden uit van 21-25 graden.

Bovendien is de kans op buien klein. Het is dan ook perfect weer voor festivals als Lowlands en Decibel Outdoor. Vandaag is het voor de warmteliefhebber nog maximaal genieten met 22 tot 29 graden. Wel zijn vanavond en vooral komende nacht stevige plensbuien met kans op onweer mogelijk.

Zon en enkele stapelwolken

Vanochtend hebben het noordwesten en zuidoosten te maken met wolkenvelden. In de loop van de ochtend breekt het wolkendek open en is de zon vaak van de partij. In de rest van het land is het vanaf zonsopkomst stralend zonnig. Vanmiddag wordt het 22 graden in de kop van Noord-Holland en op de Wadden, 24-26 graden in de Randstad, het midden en noorden en 27-29 graden in het zuiden, zuidoosten en oosten. Het weerbeeld bestaat vanmiddag uit zon, enkele stapelwolken en dunne sluierwolken. In het uiterste westen en in het noordwesten trekken wolkenvelden over, zeer lokaal valt later vanmiddag wat regen.

Kans op bui neemt toe

De warmte is van korte duur, want vanavond neemt de bewolking vanuit het westen rap toe en stijgt de kans op een bui. In het oosten blijft het nog lang droog en aangenaam met de hele avond temperaturen boven 20 graden. Vooral komende nacht kan het stevig plenzen en is kans op onweer. De buien verdrijven de warmte en het koelt af naar een graad of 16.

Morgen laatste buien

Morgenochtend trekken de laatste buien geleidelijk naar het oosten weg en wordt het droog. Vanuit het westen klaart het op en ’s middags schijnt de zon volop. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Dit zijn exact normale temperaturen voor midden augustus. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Met deze temperaturen en weinig wind is het ideaal fietsweer. Ook een lekkere wandeling behoort tot de mogelijkheden.

Zaterdag

Ook zaterdag kan volop worden genoten van het normale zomerweer. De dag start vrij zonnig, maar geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking toe. De kans op neerslag is klein, maar mogelijk ontstaat in het noorden een lokaal spetterbuitje. De maxima komen uit op 21-25 graden en er staat een overwegend matige zuidwestenwind. Aan de kust waait het vrij krachtig (5 Bft.). Voor wie naar festivals als Lowlands gaat kan het haast niet beter weer zijn. In Biddinghuizen is het namelijk met 23 graden niet te warm en niet te fris. Bovendien blijft het waarschijnlijk droog. Ook bij Decibel Outdoor in Hilvarenbeek is het heerlijk weer. Met 25 graden is het zelfs nog wat warmer dan in Biddinghuizen.

Iets warmer, maar geen hitte

Zondag weet iets warmere lucht ons land te vinden. Maar de zon zal veel bewolking naast zich moeten dulden. De meeste zon lijkt weggelegd voor het zuiden. De middagtemperatuur komt uit op 22 graden in het Waddengebied en 24 graden in de rest van de kustprovincies. In het binnenland wordt het met 25-27 graden zomers warm.

De dagen daarna verandert weinig aan dit weerbeeld. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het kwik stijgt naar 22-24 raden in het westen en noorden en 25 à 26 graden dieper in het binnenland. De neerslagkans is klein.

Het online bericht: https://nieuws.weeronline.nl/16-8-2018-normaal-zomerweer-komende-dagen