Extreme droogte nog niet voorbij

Dankzij de stevige buien van afgelopen dagen is het landelijk gemiddelde neerslagtekort afgenomen naar 287 mm. Daarmee is recordjaar 1976 terug aan kop. Op 8 augustus was het tekort met 309 mm nog recordhoog voor begin augustus. Voorlopig wordt echter niet meer dan een lokale bui verwacht en zal de droogte opnieuw verergeren. In 1976 bedroeg het neerslagtekort op 14 augustus 300 mm en in de tweede helft van augustus werd een piek van 363 mm bereikt.

Het verloop van de rest van augustus en september bepaalt of 2018 het grootste neerslagtekort ooit zal noteren. 2018 staat nu al in de top-5 met grootste neerslagtekorten:

1976: 363 mm 1959: 354 mm 1911: 328 mm 1921: 322 mm 2018: 309 mm (op 8-8) 1947: 299 mm 1929: 250 mm 1949: 238 mm 1989: 235 mm 2003: 230 mm

Vandaag en morgen verdampt zo’n 4 mm per dag. Na een bewolkte start komt de zon in de loop van de dag steeds vaker tevoorschijn. Het wordt daarbij 22-24 graden in de kustprovincies en 24-26 in het binnenland. Morgen wordt het in de kustprovincies 22-25 graden en in het binnenland wordt het zomers warm met 26 graden in Utrecht tot lokaal 30 graden in Limburg. Vooral in het binnenland schijnt de zon uitbundig. ’s Avonds en 's nachts stijgt vanuit het westen de kans op een regen- of onweersbui. In het midden, oosten en zuidoosten kan regionaal meer dan 10 mm kunnen vallen. In het westen en noordwesten blijft de neerslag beperkt tot een lokale bui.

Extreme droogte neemt niet af

Vanaf vrijdag wordt het Hollands zomerweer met een mix van zon, wolken en slechts een enkele lokale lichte bui. Daardoor is de verdamping groter dan de hoeveelheid neerslag die valt en houdt de droogte aan. Vrijdag en zaterdag wordt het 21 graden aan zee tot 24 in Limburg.

Vanaf zondag wordt het warmer met 22-24 graden in het noorden en westen en 25-27 in het binnenland. Hierdoor neemt de verdamping toe. De kans op neerslag is dan slechts 30% en de kans op regen van betekenis (>10 mm) is 10%. Zeer waarschijnlijk loopt het tekort op naar 300-315 mm aan het eind van augustus. In dat geval komt 1976 snel weer in zicht en zullen de gevolgen van de droogte alleen maar erger worden.

