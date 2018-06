Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 9 tot en met 15 september is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds. In deze week zetten vrijwilligers door heel Nederland zich in voor de strijd tegen spierziekten. Het Prinses Beatrix Spierfonds krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Samen maken we wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten mogelijk. Het fonds zoekt hiervoor nog enthousiaste collectanten.

‘Met de opbrengst van de collecte kunnen we een behandeling voor spierziekten dichterbij brengen. Voor één spierziekte hebben we een levensreddend medicijn gevonden en voor een aantal andere staan we aan de vooravond van een doorbraak. Collecteren duurt gemiddeld maar 2 uur per jaar en samen kunnen we het verschil maken voor mensen met een spierziekte’, aldus Joanna van Drongelen, hoofd Collecte- & Vrijwilligers van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden via 070 – 3607 607 of collecte@spierfonds.nl. Of kijk op: http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/wordcollectant