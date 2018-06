Nieuwe kart voor Nick Fieten

Team Nick Fieten Karting en VK Racing hebben hiermee werd meteen het startsein gegeven van een zeer nauwe samenwerking tussen de beide Drentse kartteams waarbij Nick de Honda cadetklasse van het VK Racing zal vertegenwoordigen in het Belgisch/Nederlandse kartkampioenschap, tijdens het resterende seizoen 2018 en het kampioenschap in 2019.

De kart, nu nog in de originele fabriekskleuren zal vanzelfsprekend weer helemaal aangepast gaan worden in de wit/groene sponsorlook en alle sponsoren van Nick krijgen weer hun plaats op deze snelle kart.

De aankomende maanden zal er vooral veel getest en afgesteld moeten worden en zal Nick op de circuits van de GK4-racekalender te vinden zijn om trainingsrondes te maken om de juiste data te verzamelen en de juiste afstellingen te kunnen vinden voor seizoen 2019 . Dat betekent dat Nick de andere geplande clubraces van dit jaar wellicht niet allemaal zal kunnen gaan rijden en zijn aandacht vooral zal moeten uitgaan naar de GK4 competitie. Daarnaast zal Nick als testrijder voor het raceteam ingezet gaan worden.

Fieten die vorig jaar erg succesvol was op de diverse kartcircuits inNederland is hiermee erg blij. ‘Met de nieuwe 2018 BirelArt kart en de ondersteuning van het team van Jarno hebben we alles bij de hand op het circuit om de beste prestaties te kunnen neerzetten’, aldus Nick. ‘Een kart met de allerlaatste modificaties, een team van monteurs en een grote mobiele werkplaats met nagenoeg alle reserveonderdelen die je maar kan bedenken gaan mee naar elk circuit waar een wedstrijd gereden wordt.’

Ook Nick’s eigen vaste vertrouwde monteur Nordin Strijker zal deel uitmaken van deze samenwerking en samen hopen we weer op vele mooie races. VK Racing, eigendom van Jarno Vennink uit Meppel is het officiele dealerteam van BirelArt racekarts voor Noord Nederland en samen met kartcoureur Nick Fieten is er een mooie samenwerking onstaan die laat zien dat de kartsport zeker leeft in Noord Nederland en dan met name ook in Drenthe.