Kortingsweek bij Cuby & The Blizzards Museum

Het Cuby & the Blizzards Museum in Grolloo houdt tijdens de TT-week van dinsdag 26 juni tot en met zondag 1 juli een speciale kortingsactie.

Iedereen kan dan het museum bezoeken voor de gereduceerde prijs van vijf euro. De TT en de bluesmuziek van Harry Muskee en Cuby & the Blizzards hebben meer overeenkomsten dan op het eerste gezicht lijkt. Blueszanger Harry Muskee was een liefhebber van de TT. Als jongeman bezocht hij de races regelmatig met zijn vader.

Ze zaten of stonden dan rond het lange, oude TT-circuit, in de Bartels Bocht of bij Oude Tol, halverwege Hooghalen. Ook liep hij enkele malen de TT-mars van 25 kilometer, die vroeger op de zondag na de TT werd gehouden.

Later trad Muskee met zijn Cuby & the Blizzards op tijdens de roemruchte TT-nacht. Door Bluesvillage Grolloo loopt de historische TT-route uit 1925 (Tour de TT), die sinds enkele jaren weer gereden kan worden. En voorts besteedt het C+B Museum permanent aandacht aan de TT.

Motorsport en bluesmuziek liggen elkaar wel. Daarom houdt het C+B Museum tijdens de TT-week een speciale kortingsactie. In plaats van het normale toegangstarief (7,50 euro), kan iedereen in deze week voor 5 euro het C+B Museum bezoeken, om onder meer de huidige expositie So Many Roads te bekijken. Het museum is gevestigd in het boerderijtje waar Harry Muskee tussen 1965 en 1971 woonde. Bezoekers vinden er instrumenten, apparatuur, foto’s, video’s, posters, schilderijen, platen en vele bijzondere herinneringen aan deze legendarische bluesband.

Wanneer belangstellenden tijdens de TT-week op een van de TT-campings verblijven of elders in de omgeving van Assen logeren en een leuk uitje zoeken, dan is een bezoek Grolloo en het Cuby & the Blizzards Museum een prima idee. C+B Museum is te vinden aan de Voorstreek 4 in Grolloo. www.cubymuseumgrolloo.nl.