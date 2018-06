Het werk van Joke Frima is een ode aan de natuur

Vooral de rijke plantenwereld inspireert haar tot het maken van haar schilderijen. In de opeenvolgende seizoenen vindt Frima telkens verschillende verschijningsvormen waardoor ze de onderwerpen die zij schildert steeds weer als nieuw ervaart. Van 1 juli tot en met 28 oktober 2018 toont het Drents Museum onder de titel 'Flora' 40 schilderijen en tekeningen van Frima.

Flora

Joke Frima (1952) is een Nederlandse schilder, die momenteel in Frankrijk woont. Ze verbleef langdurig in Italië, waar ze de natuur schilderde en interpreteerde. Met name de wereld van de planten, die zij observeert en analyseert.

De tentoonstellingstitel ‘Flora’ is daarom voor de hand liggend. Flora is plantkunde en Frima vormt past haar eigen schilderkunstige kunde toe om de natuur te analyseren en op het platte vlak te leggen. Dat doet zij door middel van nauwgezette observaties in de natuur zelf. Dit leidt tot schilderijen waarin groentinten overheersen en waar sterke kleuraccenten zorgen voor zowel thematische (pompoenen, waterlelies) als visuele concentratie op het hoofdonderwerp.