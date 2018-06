Vlees van Het Drentse Landschap: hoe smaakt het en waar komt het vandaan?

De runderen en schapen houden de terreinen open en zorgen voor variatie. In de winter staan de runderen op stal in één van de drie beheerboerderijen van de Stichting, de schapen verblijven in de schaapskooien van het Hijkerveld en Doldersummerveld. De dieren voelen zich goed op hun gemak, zo goed dat ze voor flink wat nageslacht zorgen. Zoveel nageslacht, dat Het Drents Landschap geen plaats meer heeft voor alle dieren en ook andere natuurbeheerders niet voor opvang kunnen zorgen. Er blijft dan maar een oplossing over: ze moeten naar de slacht.

Terreinbeheerders

Rayonbeheerder Harald de Graaff legt uit hoe dat gaat: ‘Eerst kijken we hoeveel dieren we nodig hebben voor het terreinbeheer. Logisch, want daarvoor lopen ze daar rond. Niet voor de vleesproductie.’ Als duidelijk is om hoeveel dieren het gaat, bekijken De Graaff en zijn collega’s welke dieren in aanmerking komen: ‘We letten op verschillende kenmerken. Natuurlijk de gezondheid, de leeftijd en het karakter, maar ook raskenmerken. Oudere dieren komen eerder in aanmerking, maar we houden rekening met de leeftijdsopbouw van de kuddes. Oudere dieren hebben ervaring, die waardevol is voor de rest.’

Duurzame kwaliteit

De dieren die naar de slacht gaan, worden gevangen in een vangkooi. De Graaff: ‘Dat doet de oppasser van het terrein of de herder van de kudde. De dieren kennen die mensen, waardoor ze rustig blijven. Dat is beter voor de dieren en omdat ze minder stress ervaren, komt het de kwaliteit van het vlees ten goede.’

Die kwaliteit is hoog, zegt De Graaff: ‘Het is duurzaam vlees van dieren die een goed leven hebben gehad in de natuur. Vlees van Schotse Hooglanders smaakt bijvoorbeeld nogal ruig en wild. De Limousins smaken milder en verfijnder.’

Vlees kan worden besteld via de webwinkel op www.drentslandschap.nl of door te bellen met Aaltje Stroetinga op 0592-304135.