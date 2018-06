TT pop-up museum bij RTV Drenthe

De Stichting TT Museum heeft nog geen vaste plek voor de inmiddels aardig grote collectie. Tot die tijd probeert de stichting door samenwerking met bijvoorbeeld de VVV in Assen en nu RTV Drenthe toch de collectie onder de aandacht te brengen. Het museum werd geopend door directeur Peter Oosterbaan van het TT circuit. Hij is onder de indruk van de collectie en zou graag een permanente plek zien voor het museum.

Barry Sheene

De museumstukken worden voor een groot deel aangeleverd door particuliere verzamelaars. Johan de Vries uit Rolde is groot fan de Britse coureur Barry Sheene, die in 1976 en 1979 wereldkampioen werd op de 500cc.

'Seks, drugs en rock-'n-roll'

Sheene staat naast zijn prestaties op de motorfiets vooral bekend om zijn wilde leefstijl. "Seks, drugs en rock-'n-roll, laten we maar zeggen. Dat is ook helemaal niet erg als je tenminste nog wel presteert. En dat deed hij", zegt De Vries.

De Vries heeft een doorsnee van zijn collectie meegenomen naar het pand van RTV Drenthe: oude foto's, shirts en tekeningen. Pronkstuk van de collectie is een oude kuip waar Sheene nog mee heeft gereden. "Die heb ik ooit een keer met een gelukje op de kop kunnen tikken op Marktplaats. Dat vind ik echt een prachtig mooi stuk. Helemaal origineel", glundert De Vries. Bekijk hier de reportage die RTV Drenthe heeft gemaakt.

Open tot en met vrijdag 29 juni

Het museum is open tot en met vrijdag 29 juni op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Van woensdag tot en met vrijdag worden de uitzendingen van De Brink en Anouk in de Middag live uitgezonden vanuit het museum.

Alles volgen over de TT?

TT Drenthe is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van vind je historische verhalen, prachtige foto's en video's en natuurlijk al het laatste nieuws.