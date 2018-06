Zestig jaar Jan Thiesschool

De Jan Thiesschool viert overmorgen, 21 juni, haar zestig jarig bestaan. De dag staat in het teken van muziek en dans en heeft als thema ‘color beats.’ Juf Ina van Kasteel is de evenementen coördinator.

Officieel bestond de school in februari 60 jaar, want 11 februari 1958 legde mr. J. van Huis als burgemeester van de gemeente Rolde de eerste steen maar in overleg met de ouderenvereniging besloot het schoolteam dit 21 juni te vieren. Onder meer de Klankenkaravaan komt langs die de kinderen les gaat geven in ‘boomwhackers’ een modern percussie-instrument.

Eerst wordt ’s ochtends op het schoolplein begonnen met het zingen van het feestlied dat gaat over 60 jaar Jan Thies. ‘Daarna gaan een aantal groepen bezig met dans, andere met muziek en anderen gaan naar de klas om daar feestelijke dingetjes te doen. Later wordt van activiteiten gewisseld.’

Gebak

‘We krijgen voor deze dag gebak van bakker Pots. Tussen de middag krijgen we een patat en frikandel dat gesponsord wordt door ‘Rolder’s Patathoes’ van Jan Molenkamp. Dit is voor 350 mensen in totaal, waarvan 317 leerlingen.’ Tijdens een eerdere sponsorloop is zoveel geld opgehaald dat ieder kind een t-shirt krijgt met één van de kleuren van de ‘boomwhacker’ met 60 jaar Jan Thiesschool als opdruk. ‘Aan het eind van de middag komt de ijscokar. Rond 15.00 uur is de voorstelling voor ouders en familie op het schoolplein.’ Bij slecht weer is dit in de sporthal van de Boerhoorn.’

De leerlingen maakten allemaal versieringen zoals slingers en clown die door de school heen te zien zijn. Verder zijn spelletjes bedacht die met kleur en feest te maken hebben. ‘Tien jaar geleden hadden we een reünie, nu is het niet zo groot en alleen de kinderen die nu op school zitten. Zij hebben zelf veel geld opgehaald voor deze gebeurtenis.’ Voor de reünie was een jubileumboek gemaakt en zijn ook kinderen van de naamgever van de school langs geweest.

Schoolreis

‘Jan Thies was een boer uit Deurze die van 1891 tot 1897 naar de lagere school in Rolde is geweest. Hij heeft ooit een fonds gemaakt en van de rente van het geld konden de kinderen van groep acht op schoolreis. En eigenlijk is dat nog steeds zo.’ Eerder had Rolde vier scholen, in 1984 is alles samengegaan tot één school. ‘We hebben momenteel 12 groepen en dat is volgend jaar ook zo. Er is weer groei in het leerlingenaantal.’

‘De laatste jaren heeft de school veel ontwikkeling doorgemaakt. We richten ons op coöperatief leren en zoeken gericht naar methodes die passen bij ons onderwijs. Niet alleen leren uit de boeken maar zelf onderzoek naar dingen doen. Waar verwonder je je over en ga daar eens naar op zoek. We maken ook veel excursies en er komen veel externe mensen binnen die lessen geven over bepaalde onderwerpen. Je merkt dat de school leeft in het dorp. Door de excursies kom je natuurlijk ook bij veel bedrijven terecht.’

