Red Shahan - Culberson County

Shahan vertelt beeldende verhalen uit zijn geboortestaat Texas. Nummers waarin hij zijn comfort met verschillende muzikale stijlen laat zien, terwijl de luisteraar ondergedompeld wordt in zijn prachtige stem. Culberson County is een ode aan de bewoners van deze prachtige county uit de staat texas.

Op de opener van het album, 'Waterbill', zingt Shahan een bluesachtig verhaal over het betalen van de waterrekening, maar we vinden de hoofdpersoon slapend in een kapotte auto in ‘mountain lion country'. 'Enemy', een strak country-rock nummer, waarschuwt de luisteraar tegen de gevaren van het kamperen tussen de dennenbomen van ‘meth country’. Het titelnummer "Culberson County" is een akoestische lofzang over de laatste kreten van de coyotes terwijl de snelwegen door hun land worden aangelegd. "How they Lie," ook een wat meer akoestisch nummer, beschrijft het verhaal van een familie die gedwongen wordt hun land te verkopen aan de oliebaronnen die een groot gedeelte van de staat regeren. Shahans moeder, Kim Smith, zingt de mee op het nummer "Memphis", waarop ook de pedalsteel een prachtige toevoeging is. "Someone Someday" werd samen geschreven met Brent Cobb en Aaron Raitiere en vooral de funky invloed van Brent Cobb hoor je zeker terug. "Revolution" is een heerlijk rock ‘n roll nummer met een vette gitaarsolo, waarop het tempo weer flink wordt opgevoerd.

Al met al toont Red Shahan aan dat hij het hele americana spectrum beheerst en als een van je voorbeelden, Robert Plant, na een van je optredens je de hand komt schudden dan kan dit jaar voor Shahan sowieso al niet meer stuk.

Tekst: Robin Ploegstra