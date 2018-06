RCMA houdt vliegshow

De bedoeling is om zoveel mogelijk vliegtuigen in static-show te laten zien maar vooral ook om ze te laten vliegen en hen zodoende in actie te tonen aan de toeschouwers. De toegang voor belangstellenden is gratis. ‘We zitten nu twee jaar hier en een contract voor 10 jaar’, vertelt lid Klaas Tjassens. ‘We hebben ook in Smilde, Vries en in Assen achter de TT baan gezeten. De club bestaat vanaf 1977, daarvoor had je de Asser luchtvaartclub.’

‘Ik ben als 12-jarige jongen begonnen, toen was het echt iets voor jongelui tot en met 18 jaar.’ Een groot deel van de vijftig leden zijn ouderen nu. We proberen weer wat meer jongeren te krijgen via een project. Onder meer door drones bijvoorbeeld. Door de jongens bij de club te krijgen kunnen we ze tevens regels bijbrengen die gelden voor modelvliegtuigen en drones.’

Decennia

Het gaat goed met met de club, geeft Tjassens aan. Met een clubhuis en de aanleg van het vliegveld hoopt de vereniging nog wat leden erbij te krijgen. ‘Er zijn leden die al decennia vliegen of een poos niet en op latere leeftijd zeggen dat ze gezien de techniek van nu weer beginnen.’

De club kent vele soorten modelvliegtuigen. De vleugelvliegtuigen waarvan sommige met brandstofmotor, maar ook de electro-aandrijving wint steeds meer terrein. Verder zijn er zweefvliegtuigen en een groot aantal rotormodellen in de club. Hieronder vallen de helicopters en de multi-rotors oftewel de drones. ‘Vroeger bouwden we zelf de vliegtuigen, nu doen sommigen dat nog. Het zelf bouwen en ontwerpen geeft voor mij een extra dimensie aan de sport. Je bent buiten en met het vliegen heb je te maken met natuurkrachten. Dat is wat me aanspreekt.’0

‘We mogen elke dag in de middag vliegen en in de zomer ook ’s avonds. Op maandagavond is het druk met de instructie van de rotorvliegtuigen en dinsdag met de vleugelvliegtuigen. Dan leiden we op voor een brevet. We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, die geeft modelvliegtuigbrevetten uit. Zonder dat brevet mag je hier niet vliegen.’

‘Wanneer we vliegen hebben we een terreincommissaris en een waarnemer die in de gaten houdt of er ook echte vliegtuigen overkomen, dan gaan de modelvliegtuigen naar beneden. Dit geldt ook voor luchtballonnen en de traumaheli.’

Tomaatvliegen

Naast de Fly-in, die nu voor de derde keer gehouden wordt. ‘We hebben tevens jaarlijks een wedstrijd tomaatvliegen. Bovenop het toestel is dan een korfje of bekertje bevestigt met daarin een tomaatje. Op het vliegveld is een cirkel gemaakt en daar moeten de deelnemers de vrucht in zien te krijgen door middel van een looping bijvoorbeeld.’ Verder is er onder meer het clubkampioenschap mini-DLG (Discus Launch Gliders) vliegen. Dit zijn superlichte zwevers. In de toekomst wil de club nog meer organiseren.

Eerst is zaterdag de Fly-in. Wanneer de weersomstandigheden het doorgaan hiervan verhinderen wordt dit aangegeven op de website van de club: www.rcm-assen.nl onder “Agenda”.

Tekst: Cindy Houwen