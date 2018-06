Klokkenluder - Bas Luinge in het Drents

Vrijdagaovend um aacht uur giet bij oes de bel. 't Is Berend Jonkers van de begrafenisvereninging. Hie kwam der in en stak daolijk van wal. ‘Wij hebt vergaodering had’, zee e, en oeze klokkenluder hef te kennen geven, dat hie der met stoppen wul. Gezien zien leeftied. En nou hadden wij as bestuur daacht, dat zuks net wat veur jou is.

Geertje barstte lös in een lachbui, ok ik kun een laachie niet underdrukken. Berend zag de lol der niet van in. ‘Dit is een zeer gewichtige zaok’, zee e, ‘beslist niet um te laachen.’ Jao, dat begrepen wij ok wel, oes laachen har niks te maoken met de begrafenisverening, maor meer met ’t feit da’k klokkenluder worden zul; wel har dat ooit daacht? Ik mus geliek dèenken an de klokkenluder van de Nôtre-Dame en dit meuk mij weer an’t laachen. In mien gedaachten zie ’k die kerel staon in de kathedraol van Paries. En straks stao ik hier in de kerk van Grol an ’t touw te trekken.

Berend wol geern tot zaoken kommen en vreug of ik der wat veur vuulde. Jao, tuurlijk wol ik dat. Het huufde ok allennig maor bij begrafenissen, de kerk har zien eigen klokkenluder. Berend legde oet hoe of ’t in zien wark gung: ‘As der ien komp te overlieden, dan wordt op verzuuk van de femilie de klok ’s mörgens um aacht uur luud‘, zee e. ‘As de overledene begraoven wordt vanoet de kerk, dan mot der luud worden van kerk naor ’t graf; zo giet dat in zien wark’, zee e. Ik begreep ’t en knikte. Wel was ’t zo, da’k dit nog nooit daon har vanzölf; hoe en van wel mus ik ’t leren? ’t Zul toch niet zo weden da’k waachten mus tot der ien….. nee, dat weur mij te gek.

Ik stelde veur um op een mörgen de kerk in te gaon en te oefen. ‘Nee, nee‘, zee Berend, ‘dat kan absoluut niet, dan hej binnen vief menuten hiel Grol bij de kerk staon en dat kuw niet hebben. Het liekt mij verstandig, daj op een zundagmörgen veur de preek is evenpies kiekt hoe of de klokkenluder van de kerk dat döt’, zee e. Zo gezegd, zo gedaon. Een week laoter stun ik Zondagsmörgens, saomen met klokkenluder Roel Pieters van de kerk, an ’t touw te trekken.

Inwendig mus ik weer laachen en dèenken an de klokkenluder van de Nôtre-Dame; die gung, aal keer as e an ’t touw trök, een eindtie met omhoog. ‘Klokluden‘, zee Pieters, ’ is een gewichtige zaok, dat mot absoluut goed, der mag gien misse slag in zitten. ’t Is ok een gevuulskwestie’, zee e,’ je moet de klok ’t wark doen laoten. ‘Ik heb dree zundagsmörgens Pieters methölpen en doe ha’k ’t under de knie. Ik bin niet ien keer met ’t touw een stukkie omhoog gaon, maor as dat kwajongsachtige in mij weer bovenkomp, zul ‘k dat wel geern willen. Ien ding mot mij nog van ’t hart: ik hoop, da ’k weinig of nooit vraogd wor…

Bas Luinge (1944) is geboren In Drouwen, maor opgruid in Grol. Hie is trouwd, hef twee kinder en veer kleinkinder. Naost ‘t schrieven is sport zien grote hobby.