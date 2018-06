Herinneringen in beeld

Het Drents Archief maakt mensen bewust van hun eigen sporen in het verleden. Deze fotorubriek is daar een voorbeeld van. Onderwerp deze week: TT en campinglife.

Alle toegestroomde publiek blijft natuurlijk overnachten in Assen. Het gaat niet alleen om de races, het gaat om de TT week. Voor de gasten worden tijdelijke campings ingericht, simpel maar effectief. Weer of geen weer, de campings staan altijd vol. Het weekend voorafgaand aan de TT komen liefhebbers het beste plaatsje reserveren en zetten de tent alvast op en de plekken worden afgebakend met lint. Het gaat niet om de beste slaapplaats, maar iedereen is op zoek naar de plek om je complete bankstel te installeren, om zoveel mogelijk te zien en mee te maken van alles wat er staat te gebeuren.

Er is genoeg; scheuren over het veld op minibikes, kampvuren, vuurwerk, complete discotheken, motorblokken laten brullen, hoogspanningsmasten beklimmen, als het maar brult en als er maar bier is. Voor veel Assenaren is het een mooi uitje om op vrijdag- of zaterdagmiddag een rondje te maken over de TT campings.

Op dit moment zijn de foto’s tijdelijk niet te zien op de beeldbank. Wél zijn er van 25 tot en met 29 juni twee themafilms te zien in het Drents Archief. Doorlopend een gratis compilatie met beelden van ’85, ’94 en ’95 en op een groot scherm in de filmzaal een unieke historische TT film met de allermooiste beelden van de races, de coureurs, het publiek en Assen tijdens de TT week.

Tekst: Erna Jokshorst