Een nieuw circuit en protest in 1955 - TT van Toen

In het zilveren jubileumjaar 1955 wordt een compleet nieuw circuit in gebruik genomen. Door aanpassingen van de nieuw aangelegde provinciale weg tussen Assen en Hooghalen wordt de overgang naar de oude smalle wegen zoals op Laaghalerveen te groot. Er wordt besloten een geheel nieuw ‘rijderscircuit’ aan te leggen. Veel meer bochten, veel korter ook, en de veiligheid voor renners en toeschouwers krijgt in het plan bijzondere aandacht.

Het circuit gaat terug van ruim 16 kilometer naar een magere 8 kilometer. De verwachting is dat de races daardoor nog mooier, nog grootser en nog spannender zullen worden. En de organisatie verwacht dan ook veel meer publiek tijdens de 25 ste TT.

Protest

Wanneer de eerste ronde in de 350cc erop zit verlaten, tot ieders grote verbazing, twaalf renners de race. In optocht komen ze het rennerskwartier binnengereden. Op de tribunes snapt niemand wat er aan de hand is, maar men heeft in de gaten dat het niet om een collectief pechgeval gaat. Wat blijkt: het enorme aantal toeschouwers is de reden van protest door de coureurs. Een extra uitkering uit de opbrengsten van toegangskaarten lijkt de coureurs niet meer dan reëel en ze vragen een hoger startgeldbedrag.

Een kwartier voor de aanvang van de 500cc komen de renners met een ultimatum. De coureurs eisen per man 200 gulden extra startgeld, anders wordt er niet geracet. De organisatoren blijven echter bij hun standpunt, met de reeds afgesloten contracten als belangrijkste argument. Uiteindelijk kiezen de coureurs eieren voor hun geld en gaan ze van start. Het incident werpt een schaduw over het jubileum TT op het nieuwe circuit. Later in het jaar legt de F.I.M. een straf op aan de protesterende rijders, deze liepen uiteen van 4 tot 6 maanden raceverbod.

De eerste zijspanrace

Een ander bijzonder moment in 1955 is de eerste zijspanrace op onze Dutch TT. Doordat het circuit nu zeven meter breed is, kan deze klasse ook terecht in Assen. Het werd een spannende strijd en het nieuwe circuit bood de toeschouwers gelegenheid om de rijders in hun gevechten over grote delen van het circuit te volgen.

Prijsvraag

Wie was in 1955 de eerste Nederlander die punten in de 500cc-klasse wist te bemachtigen? Stuur uw antwoord voor zondag 24 juni naar info@drentsarchief.nl, o.v.v. ‘TT-prijsvraag’ en win een set van acht retro TT-ansichtkaarten, met daarop afbeeldingen van officiële programmaboekjes van vroeger. Een waar collectorsitem! De winnaar wordt in het Gezinsblad van volgende week bekend gemaakt. Het antwoord op de vraag van vorige week was: 1998. De winnaar is: B.P. Muller uit Assen