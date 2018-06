Een lichtpuntje voor iedereen - De Drentse Zaak

Het is een feestelijk jaar voor De Drentse Zaak. De Ladder naar Succes bestaat namelijk vijf jaar. In die jaren zijn deelnemers van de workshopreeks voor (startende) ondernemers ontzettend veel mooie bedrijven begonnen. We bundelden een paar van deze succesverhalen en vroegen de ondernemers om tips. Met deze week de bijzondere onderneming van Liedeke van Spronsen: SuperMirthe’s Lichtpuntjes.

In het kaarsenatelier in de Pottenbakkerstraat in Assen wordt druk gewerkt. Niet alleen door Liedeke van Spronsen, maar ook door de andere medewerkers van SuperMirthe’s Lichtpuntjes. Dat het bedrijf de afgelopen jaren hard gegroeid is, is overal in het atelier terug te zien. Niet alleen staan de stellages vol met allerlei gekleurde kaarsen, ook hangt er aan de muur een rooster met daarop alle namen van de - inmiddels zeven - medewerkers.

Dochter eren

Deze maand is het precies drie jaar geleden dat Liedeke van Spronsen haar bedrijf SuperMirthe’s Lichtpuntjes inschreef bij de Kamer van Koophandel. Ze wilde Mirthe eren door van haar hobby haar werk te maken. Hoewel Van Spronsen altijd al kaarsen maakte, ging ze er na het overlijden van haar dochter pas echt mee aan de slag. Mirthe was namelijk een jaar eerder op 4-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor.

‘Als mensen drie jaar geleden hadden gezegd dat ik dit ging bereiken, had ik ‘echt niet’ teruggezegd’, vertelt de onderneemster. “Toen ik de eerste keer in De Drentse Zaak kwam vroeg ondernemersadviseur Albert Rouwkema of ik dacht hier mijn werk van te kunnen maken. Ik antwoordde met nee. Ik geloofde er zelf niet in. Hij verwees me door naar de Ladder naar Succes. Daar heb ik voor het eerst mijn bedrijfsverhaal verteld. Dat ik door De Drentse Zaak serieus genomen werd, heeft veel voor me betekend.’

Grotere locatie

Een jaar geleden verhuisde ze haar onderneming van huis naar het atelier van vijftig vierkante meter aan de Pottenbakkerstraat. Inmiddels is ze alweer op zoek naar een nieuwe locatie. ‘Het is een beetje krap geworden”, lacht ze. “Daarom ben ik op zoek naar een nieuwe ruimte van zo’n honderd vierkante meter.’ In het atelier werken via Werkplein Drentsche Aa zo’n zeven vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sommige van hen lopen er een taalstage. ‘De eerste keer dat ze een kaars uit een mal halen zijn ze trots en enigszins verrast. Voor mij is kaarsen maken gewoon geworden, maar door hen leer ik telkens weer dat het best bijzonder is.’

Voor de toekomst heeft ze één droom: dat de kaarsen van haar atelier een ware ‘wannahave’ worden. ‘Ik hoop dat de kaarsen landelijk bekend worden. Dat mensen ze graag willen hebben omdat ze duurzaam zijn en het een mooi artikel voor in je interieur is of om weg te geven. Ik hoop dat ze dan een lichtpuntje voor iedereen zijn.’

De onderneemster heeft verschillende tips voor andere (startende) ondernemers:

1. Blijf doorgaan. Het is niet erg als je even niet meer weet hoe je het moet aanpakken.

2. Verzamel mensen om je heen die ook ondernemer zijn. Familie en vrienden staan altijd

achter je, maar willen je vaak ook beschermen. Zoek daarom iemand waar je je plannen

aan kunt voorleggen die geen belang heeft om je te sparen.

3. Durf risico’s te nemen, maar bepaal vooraf wel tot hoe ver je durft te gaan.

