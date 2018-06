Twaalf medailles voor TurnGroep Noord

Vorig weekend hadden de derde divisie TGN turnsters hun succesvolle toestelfinales in het Drentse Zuidwolde. Maar liefst 8 medailles werden er toen meegenomen naar huis.

Afgelopen zaterdag reisden de geplaatste eerste en tweede divisie TGN turnsters af naar het Friese Harlingen voor hun toestelfinales van Groningen, Friesland en Drenthe. In de eerste wedstrijd behaalde Ella van der Heide vier keer goud, Daniek Wieringa had zich geplaatst voor alle vier de turntoestellen. Op sprong en balk behaalde ze de gouden plak. Megan Raspe wist helaas geen medaille te behalen.

In de tweede wedstrijd kwamen Linn van Elteren en Roxane Boonstra in actie. Femke van der Laan moest zich helaas ziek afmelden. Linn was goed op dreef en kreeg op balk en brug een gouden medaille en op sprong een zilveren medaille omgehangen. Roxane veroverde op sprong en vloer de bronzen medaille.

Jente Gorter turnde in de derde wedstrijd met een gouden brugoefening de twaalfde medaille binnen. Dèbra Knorren kwam met de aanloop bij de tweede sprong niet goed uit, waardoor ze letterlijk en figuurlijk naast de medailles viel.