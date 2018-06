Goed doel MidnightWalk

Daarbij wordt samengewerkt met het Nationaal Fonds Kinderhulp in Assen. Dat heeft het bestuur van Stichting Midnightwalk bekend gemaakt. De culturele avondwandeling wordt dit jaar voor de TIENDE keer in Assen georganiseerd op vrijdag 14 september. Met de opbrengst helpt de organisatie de kinderarmoede in Assen te bestrijden.

Drijvende kracht achter de Rabo Midnightwalk is Rotary Club Assen-Noord met hoofdsponsor Rabobank Assen en Noord-Drenthe. In Assen en omgeving leven rond de 1.800 kinderen op of onder de armoedegrens. De club stimuleert op deze wijze de projecten die de kinderen de mogelijkheid bieden om er weer bij te horen. Dat kan variëren van een uitje met het gezin, zwemles, een verjaardagscadeau, een fiets of spulletjes om hun kamer leuk mee in te richten.

Naast het prachtige maatschappelijke initiatief dat de Rabo Midnightwalk ondersteunt is Assen’s mooiste avondwandeling zelf vooral een leuk, cultureel en sportief evenement waar genieten en ontspanning voorop staan.

Deze lustrum editie wordt met 9 kilometer wat langer dan gebruikelijk, en voert langs diverse prachtige plekken in Assen. Vanaf de start op het Koopmansplein worden de deelnemers verrast door ruim 20 zeer bijzondere optredens, leuke acts en mooie belevenissen. Onderweg is er voldoende gelegenheid om iets te eten, drinken en te rusten.

Inschrijving geopend

Deelnemers aan de Rabo Midnightwalk kunnen zich inschrijven via www.midnightwalk.nl. Het inschrijfgeld van 10 euro per persoon gaat rechtstreeks naar projecten van Nationaal Fonds Kinderhulp in Assen. Rabo Midnightwalk Assen vindt dit jaar plaats op 14 september 2018. Kijk voor meer informatie op www.midnightwalk.nl