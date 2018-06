Geconcentreerd op de mountainbike

Twee dagen lang was de Baggelhuizerplas het terrein van mountainbikers. In verschillende leeftijdscategorieën werden de wedstrijden verreden. Jong en oud, jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Allemaal probeerden ze het parcours in het Asser natuurgebied te bedwingen. Vanaf de start geconcentreerd stoempen op de pedalen. Deze jongen had een missie en liet zich zo te zien daar niet vanaf brengen. Fotograaf Lammert Aling toog voor deze krant naar de Baggelhuizerplas en schoot er een paar mooie platen.