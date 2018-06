Gebroeders Mulder openen Outdoorfield

Met drie sprintlanes voor loopcoördinatie-, sprint- en sprongtraining en een multifunctioneel crossfitrek en dat alles op een valveilige ondergrond is een wens van eigenaar Johan Boonstra in vervulling gegaan. Sportsvision is altijd op zoek naar een functioneel en effectief trainingsaanbod. Met deze trainingsfaciliteiten brengen we conditie, kracht en snelheid weer terug naar de basis in een setting waarbij een groot beroep wordt gedaan op coördinatie (techniek) en lenigheid.

De gebroeders Mulder, jarenlang vaste klant van Sportsvision als het gaat om inspanningsfysiologische begeleiding- en testen openden de sprintlanes al sprintend nadat ze waren weggeschoten door KNSB starter Sieme Kok. Vervolgens gaven ze de zege aan het Multifunctioneel rek middels het doorknippen van het lint. Aansluitend konden de sporters het niet laten om hun veelzijdig talent te tonen aan de genodigden. Karin Mulder bekend van RTV Drenthe interviewde Michel en Ronald en er was gelegenheid voor een meet en greet met deze sporticonen.

Outdoor Vision is mogelijk als small group en als personal training. Bij een small group training wordt onder begeleiding van een trainer in een groep van maximaal acht personen getraind. Bij personal training is dit een op een, onder begeleiding van een trainer die je motiveert en stimuleert.

Voor meer informatie sports vision@online.nl of kijk op www.sportsvision.nu voor verdere informatie of contact gegevens.