Assenaar verkozen tot Drents Ondernemer van de maand

De Assenaar Arnoud Kuipers is verkozen tot Drents Ondernemer van de maand juni. De verkiezing wordt georganiseerd door het initiatief ‘Ik ben Drents ondernemer’ van de Provincie Drenthe. Elke maand worden er een viertal bedrijven genomineerd die opgevallen zijn door hun prestaties of hun unieke bedrijfsconcept. De winnaar deze maand werd Arnoud Kuipers met zijn bedrijf 123aftersales.

Het publiek kon via social media stemmen op hun favoriet. 123aftersales, dat gevestigd is aan de Brinkstraat in Assen, wist de medegenomineerden Breevi, Stichting Skantina en Thomas Nauw Film achter zich te laten.

123aftersales helpt bedrijven om meer rendement te halen uit hun bestaande klanten.

‘Hier valt voor veel bedrijven nog veel wint te behalen. Wat doe je nadat een klant bij je gekocht heeft? Weet je zeker dat jouw klant honderd procent tevreden is over jouw product of dienstverlening. En hoe tof zou het zijn als jouw klant reclame voor je gaat maken? Dát is waar ik de bedrijven mee help’, aldus Kuipers.

‘Ik ben echt superblij met deze prijs. Dat geeft toch wel aan dat ik goed bezig ben en dat ik van toegevoegde waarde ben voor veel bedrijven. Ik zie het echt als een bekroning op het harde werken van de afgelopen jaren.’