Robert van der Laan uit Assen streed dit weekend bij Hornbach in Nieuwegein mee om de titel ‘Beste Klusvader van Nederland’ en de bijbehorende Gouden Hamer.

Hij plaatste zich voor de finale na winst van de regionale kwalificatiewedstrijd bij Hornbach in Groningen. De overwinning pakte hij nèt niet, maar de titel ‘Beste Klusvader van het noorden’ heeft hij wel binnen!

Landelijk namen duizenden klusvaders deel aan de kwalificaties die plaatsvonden in de veertien vestigingen van Hornbach. De eindstrijd, waar vaders van Groningen tot Limburg aan meededen, bestond uit diverse klusopdrachten waaronder het maken van een voetbaldoel. Uiteindelijk werd Alfred Bikker uit Alblasserdam tot landelijke winnaar. Maar voor de kinderen is vader Robert sowieso hun held. ‘Vaderdag 2018 is er een om nooit te vergeten.’, aldus Robert.