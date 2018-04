Aanrander gaat ervandoor met laars

Assen Een 34-jarige vrouw uit Assen is in de nacht van zaterdag op zondag aangerand bij de fietsbrug ter hoogte van de Vaart Noordzijde 76 in haar woonplaats.

Omstreeks 05.15 uur kwam daar een onbekende man naast haar fietsen. Nadat hij haar naam had gevraagd greep hij haar bij haar bovenbeen waarna ze stil kwamen te staan. De man greep hierna de vrouw bij haar been en vroeg meerdere keren om haar laars. Uiteindelijk trok hij zelf de laars van haar voet en fietste daarmee weg in de richting van het centrum, terug over het bruggetje. Signalement De dader was een lange blanke man met een tenger postuur van ongeveer 20-25 jaar oud en had kort donker haar. Hij maakte gebruik van een eenvoudige herenfiets. Getuigen kunnen zich melden via tel. 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).