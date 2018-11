Sinterklaassprookje Franeker al bezig met jubileum in 2019

Het Sinterklaassprookje in Franeker bereikt volgend jaar de respectabale leeftijd van 70 jaar. Dat moet een groot feest worden en daarom is het bestuur al begonnen met de voorbereidingen.

Het bestuur laat de eis dat spelers in het onderwijs moeten werken, los. Iedereen kan dus meespelen, ongeacht zijn of haar achtergrond. Voorwaarde is wel dat belangstellenden ‘gek’ zijn op toneelspelen en echte teamplayers zijn.

Een andere voorwaarde is dat men in de maanden september, oktober en november elke maandag- en woensdagavond kan repeteren en in de ‘sprookjesweek’, volgend jaar is dat week 48, hele dagen beschikbaar is.

Auditie

Op 22 juni volgend jaar houdt het bestuur een auditiemiddag, op 1 juli wordt tijdens een gezellige avond bekendgemaakt wie een van de rollen krijgt in de jubileumeditie. Die avond wordt ook bekend welk sprookje gespeeld zal worden.

Behalve spelers zoekt het bestuur ook vrijwilligers die zich bezig willen houden met de bouw van het decor. Verder zoekt het bestuur ook iemand die de kostuumafdeling komt versterken. Wie is creatief, en kan goed overweg met de naaimachine? Behalve het maken van de kleding, hoort hier ook het meedenken over het ontwerp bij.

En last but not least zoekt het bestuur ook zelf versterking. Vrijwilligers die het leuk vinden om achter de schermen van alles te regelen rond de organisatie van het sprookje, worden niet meteen in het diepe gegooid. Een aantal zittende bestuursleden heeft toegezegd nog een jaar te zullen ‘meelopen’.

Wie zin heeft in een van deze functies kan tot 15 juni reageren. Brieven met motivatie en CV kunnen worden gestuurd naar info@sinterklaassprookjefraneker.nl