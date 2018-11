Lobby Harlingen voor Tall Ships Races 2022 van start

Harlingen wil over vier jaar graag weer worden opgenomen in de Tall Ships Races. Een delegatie is donderdag vertrokken naar Sevilla om de banden met de organisatie Sail Training International aan te halen.

De delegatie met onder anderen Jan Reier Arends van Stichting Harlingen Sail en burgemeester Roel Sluiter bezoekt daar The International Sail Training and Tall Ships Conference. Harlingen stelt zich hier officieel verkiesbaar als hostport voor 2022.

De conferentie biedt mogelijkheden tot het versterken van het netwerk maar is ook bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo zal Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie sessies leiden over incidentenanalyse aan boord en geeft hij inzicht in de sponsoring van trainees.

Sue Smeding en Marion Verruit geven een presentatie over het succesvolle project Sail Inzicht, een programma met activiteiten als warming up naar de Tall Ships 2018. Femke van Straten geeft een presentatie over het aanbieden van een corporate hospitality programma.

Harlingen verheugt zich op de komst van een mogelijk derde editie van de Tall Ships Races in 2022. De Harlinger gemeenteraad heeft zich unaniem uitgesproken om de Tall Ships Races opnieuw terug te brengen naar de stad. Naar verwachting wordt het bidboek voor deelname medio januari aangeboden aan de organisatie.