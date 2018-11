Ruim 500 deelnemers voor tweede Pepernotenrun in Franeker verwacht

Albert Heijn in Franeker en Sportvereniging Friesland organiseren voor zaterdag 1 december de tweede Pepernotenrun in Franeker. De jeugd loopt 1500 meter, de senioren kunnen kiezen uit 5, 10 of 15 kilometer.

Na het succes van vorig jaar toen SV Friesland voor de eerste keer de Pepernotenrun organiseerde met AH Franeker als opvolger van De Ronde over Ried, staat deze loop nu voor de tweede keer op de hardloopkalender.

Stond vorig jaar de feesttent op het parkeerterrein op het Leeuwarderend, zaterdag staat deze bij zwembad Bloemketerp. Daar kunnen de lopers zich verkleden, douchen en ook nog gratis zwemmen. In de tent kunnen ze zich aanmelden en hun startnummer ophalen.

Route

De jeugdloop over 1500 meter gaat om 10.30 uur van start. De kinderen lopen via Bloemketerp over het Bolwerk en het schelpenpad naar de finish op het Kor Bootpad. Het gaat hier om jeugd van de basisschool.

Om 11.00 uur gaan de lopers van 5, de 10 en de 15 km van start. Er worden ongeveer 500 deelnemers verwacht. De deelnemers lopen richting station en door het tunneltje naar het Hitzumer binnenpad, de route van de 5 en 10 km gaat door naar Hitzum en via Sopsum naar Kiesterzijl en via het Franekerbos en ‘t War naar de Dongjumerpoort via het Bolwerk komt men dan bij de finish.

De 10 km gaat op de Harlingerweg ook via ‘t War naar de finish, de 5 km gaat op de Harlingerweg via de Dreeslaan en door de wijk naar de Dongjumerpoort.

De loop wordt georganiseerd onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.