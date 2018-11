Eerste Recycle Sint in Franeker: ‘volgend jaar weer!’

Stapels bordspellen, boeken, autootjes, puzzels, poppen, knuffels, noem het maar op. Het was allemaal te vinden op de eerste Recycle Sint op 21 november in Franeker, de ruilmarkt van gebruikt speelgoed.

Want is het nog wel van deze tijd, allemaal nieuwe spullen blijven kopen. Eigenlijk vindt Joekje Bijkerk van Stad10 van niet. En dus nam ze het initiatief om een Recycle Sint te organiseren in het gebouw van de Anne Maria van Schurmanschool (AMS) aan de Galjoen. Woensdagmiddag en -avond konden ouders overtollig speelgoed inleveren in ruil voor waardebonnen.

Daarmee konden ze ‘s avonds weer speelgoed ‘kopen’ op de ruilmarkt. En er werd gretig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. ,,Ik had rekening gehouden met zo’n dertig belangstellenden, maar ik schat dat er zeker veertig tot vijftig mensen zijn geweest. Het paste precies op de tafels’’, vertelt Joekje Bijkerk.

Overconsumptie

Recyle Sint is overigens bedacht door Elif Algu. De achterliggende gedachte achter de ruilmarkt is dat overconsumptie niet meer van deze tijd is. Hoe vaak hoor je niet van ouders, aldus Bijkerk, dat zij vinden dat er veel te veel speelgoed in huis is. Soms ligt het maanden ongebruikt in de kast. ,,Ruilen is veel slimmer. En het is ook nog beter voor de portemonnaie en het milieu.’’

Het fenomeen Recycle Sint bestaat al zes jaar. Bijkerk kon gebruik maken van allerlei materialen die door de organisatie zijn vervaardigd. ,,Waardebonnen en zo, die kon ik allemaal downloaden en printen. Dat mocht op school, want de directie van AMS staat er helemaal achter. Ook de thee en koffie werden beschikbaar gesteld, en leerlingen bakten pepernoten en speculaaskoekjes.’’

Veel bordspellen en boeken

,,Er werden ontzettend veel bordspellen ingeleverd, maar ook stapels boeken en heel veel knuffels. De spellen en boeken gingen eigenlijk ook allemaal weg, de meeste knuffels bleven liggen. Eerst dacht ik dat we met heel veel spullen zouden blijven zitten, maar uiteindelijk viel dat enorm mee. Wat is blijven liggen gaat naar een goed doel, bijvoorbeeld naar de Voedselbank. Maar dat moeten we nu eerst uitzoeken.’’

Mooi vond Bijkerk het verzoek van een paar mensen uit St. Jacobiparochie die graag speelgoed wilden geven aan een gezin uit Eritrea dat met negen kinderen in het azc in St.Anne woont.

,,Dat gezin had natuurlijk niks om te ruilen, maar toen ik dat verzoek kreeg, heb ik meteen gezegd dat ze ook speelgoed mochten uitzoeken zonder waardebonnen. De Sintjabuursters hebben lekker wat speelgoed opgehaald voor die kinderen.’’

Handig

,,De reacties waren allemaal heel positief. Mensen vonden het systeem met de waardebonnen handig en dat we het speelgoed naar waarde hadden gerangschikt op tafels.’’

Op de vraag of ze volgend jaar weer een Recycle Sint organiseert, volgt een overtuigend ‘Ja’. ,,Maar ik denk dat we dan naar de kantine in het hoofdgebouw van de AMS moeten.’’