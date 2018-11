Echtpaar Dijkstra-Westra 60 jaar getrouwd

Tjeerd Dijkstra en Siet Westra leerden elkaar op een van de dansavonden van Nocht & Wille in Berltsum. Ze hadden drie jaar verkering voordat ze elkaar het ja-woord gaven. Dat was dinsdag 27 november 60 jaar geleden.

Tjeerd Dijkstra (85) is geboren in Marsum, Siet Westra (81) in Minnertsga. Na hun huwelijk in 1958 hebben ze tot 2006 in Marsum gewoond. Nu woont het echtpaar alweer 11 jaar in St. Annaparochie, waar ze met ‘in protte wille’ wonen.

Na de lagere school ging Tjeerd Dijkstra naar de LTS in Leeuwarden waar hij de opleiding Machinebankwerken volgde. Daarna heeft hij 10 jaar gewerkt bij Frico en de Condensfabriek in Leeuwarden. Hij is er twee jaar tussenuit geweest vanwege de dienstplicht.

’s Avonds volgde hij enkele opleidingen en haalde onder andere het middenstandsdiploma en het landmachinistendiploma. Daarna heeft hij tot zijn 62ste bij de NATO gewerkt op de pijplijndivisie. Na diverse opleidingen werd hij daar rayonhoofd.

In Marsum was hij actief in het verenigingsleven gedaan. Onder andere voor de restauratiecommissie van de kerk en de kermiscommissie. Voor zijn vrijwilligerswerk heeft hij een koninklijke onderscheiding gekregen. In 2000 werd hij ‘Marsumer fan it jier’. Volleyballen was ook een van zijn hobby’s.

Siet Westra komt uit een gezin met drie broers en twee zussen. Ze woonden op een boerderijtje in Minnertsga. Heel lang hebben ze daar niet gewoond. Het werd verwoest door een brand. Daarna zijn ze verhuisd naar Berltsum. Ze werkte voor haar huwelijk bij Atelier Visser en later als coupeuse bij de firma Engel in Tzummarum.

Daarna was ze thuis en bleef zij bij de tweeling, een jongen en een meisje, die het echtpaar kreeg. Hun zoon woont in Derby, Engeland en hun dochter woont in Heerenveen. Ze hebben in totaal 7 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen.