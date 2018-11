‘Jacob Jilles had het vast ook prachtig gevonden’

Sake, zeven jaar, verzamelt stenen. Hij exposeert ze in een letterbak. Hij is uren bezig met het schoonmaken van de bak, heel precies, haalt het stof met een penseeltje uit de hoekjes.

Ontroerend, die zorg. Hij maakt ruimte voor nieuwe stenen. ,,Kun je je Facebookvrienden vragen of ze steentjes hebben?” vraagt hij zijn moeder. Dat doet ze.

Die middag sta ik in Berltsum voor het graf van Jacob Jilles. Hij is maar vier jaar geworden, lees ik. Godverdegodver. Waar haal ik het recht vandaan om zeventien keer zo oud te zijn? Het graf is bedekt met kleine ronde blauwe steentjes. Ik wil één meenemen, voor Sake, maar ik doe het niet, want stel dat iedereen dat doet? Slap excuus, want iedereen doet dat niet.

Thuis bedenk ik dat Jacob Jilles het vast prachtig had gevonden, één van zijn steentjes in de letterbak van Sake.

Dus, ik fiets weer naar Berltsum.