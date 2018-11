Overlast door steenmarter in en rond Franeker: ‘Die stank was ondraaglijk’

De steenmarter zorgt ook in en rond Franeker voor grote problemen. Stankoverlast, kapot gevreten isolatiemateriaal en gevaarlijke situaties door doorgeknaagde leidingen van auto’s.

Het levert behalve veel ergernis vaak een flinke kostenpost op. Het grote probleem bij overlast door de steenmarter is dat het een beschermde diersoort is. Sinds 1942 staat het op de lijst van beschermde diersoorten. Dat betekent dat je een steenmarter niet mag doden of vangen. Doe je dat wel, dan loop je de kans dat je een fikse boete krijgt.

Tjalling de Lange en Gerda Pitstra wonen in ’t War en hadden er enige tijd geleden ook mee te maken. Ze hebben een bedrijf ingeschakeld om het probleem op te lossen. In de Franeker Courant van woensdag 28 november doen zij hun verhaal.