Fotoserie verkiezing kinderburgemeester Waadhoeke

FRANEKER

Piter Murk de Groot uit Tzum heeft vandaag heel wat te vertellen aan de kinderen in zijn klas op de Staetlânsskoalle in Tzum. Maandagmiddag werd hij in een spannende verkiezing gekozen als eerste kinderburgemeester van gemeente Waadhoeke. Vol trots nam hij de eretitel en een groot bos bloemen in ontvangst. Op 6 december verschijnt hij opnieuw in de raadszaal, dan volgt de officiële installatie. Zo gaat dat bij burgemeesters...