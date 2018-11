Extra voorstelling op zondagmorgen van Mearke Winsum

Alle reguliere voorstellingen van Het Mearke in Winsum zijn uitverkocht. Daarom is er een extra voorstelling op zondag 2 december, ‘s morgens om 11.00 uur.

In mfc De Helling wordt deze week als Sinterklaassprookje Ronja de Rôversdochter opgevoerd. Meer dan 1000 kinderen bezoeken de voorstellingen. Dit jaar staat in het teken van 'belevingstheater'. Dit wordt vormgegeven door verschillende technieken en effecten, op het podium én in de zaal. Er is een reusachtig decor gebouwd, waardoor je als bezoeker midden in het verhaal zit. Ook zal de bezoeker beleven in welk seizoen een scene zich afspeelt.

Kaarten zijn via www.mearke.nl verkrijgbaar.